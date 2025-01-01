Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 249

SAT.1 emotions
Staffel 1
Folge 249
Episode 249

Verliebt in Berlin II

Folge 249: Episode 249

22 Min.
Ab 12

Als Hannah und Bruno die Siegesfeier verlassen, um endlich allein zu sein, rechnet Kim damit, dass Bruno nach ihrer "Abschieds"-SMS sehr bald bei ihr eintreffen wird. Doch die Nachricht mit ihrem vorgetäuschten Hilferuf erreicht Bruno zunächst nicht, da Bruno und Hannah gerade im Liebesrausch versinken. Durch ein Missgeschick stürzt Kim versehentlich und verliert das Bewusstsein.

Verliebt in Berlin II
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

