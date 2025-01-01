Verliebt in Berlin II
Folge 25: Episode 25
22 Min.Ab 12
Angesichts von Bernds anhaltendem Trennungsschmerz will Bruno mehr tun, als ihm ein Haustier schenken. Obwohl Nora ihm abrät, geht er zu Helga und versucht zu vermitteln. Währenddessen freundet sich Bernd mit dem Hund an und schöpft sogar neuen Mut, über den neuen Gefährten einen Weg der Annäherung zu Helga zu finden.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
