Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 25

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 25
Episode 25

Episode 25Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 25: Episode 25

22 Min.Ab 12

Angesichts von Bernds anhaltendem Trennungsschmerz will Bruno mehr tun, als ihm ein Haustier schenken. Obwohl Nora ihm abrät, geht er zu Helga und versucht zu vermitteln. Währenddessen freundet sich Bernd mit dem Hund an und schöpft sogar neuen Mut, über den neuen Gefährten einen Weg der Annäherung zu Helga zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen