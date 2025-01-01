Verliebt in Berlin II
Folge 251: Episode 251
22 Min.Ab 12
Bruno ist verwirrt und verarbeitet erst allmählich die Nachricht von dem Baby. Ihm schwant, dass die Vaterschaft sein Leben ändern wird, vor allem, was die Beziehung mit Hannah betrifft. Seine Befürchtung, sie zu verlieren, scheint sich zu bewahrheiten, als Hannah erschrocken auf Kims Schwangerschaft reagiert ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika