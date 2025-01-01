Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 253

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 253
Episode 253

Folge 253: Episode 253

22 Min.Ab 12

Hannah befürchtet, dass Bruno sich von Kim manipulieren lässt. Als Kim Bruno überredet, über Nacht bei ihr zu bleiben, weil es ihr nicht gut geht, fühlt Hannah sich in ihrer Skepsis bestätigt.

