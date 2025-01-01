Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 257

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 257
Episode 257

Verliebt in Berlin II

Folge 257: Episode 257

22 Min.Ab 12

Bruno muss entsetzt feststellen, dass Kim fest davon ausgeht, eine Familie an seiner Seite zu gründen. Bruno wehrt sich innerlich und stürzt immer mehr ins Dilemma, während Hannah sich darüber klar wird, dass sie und Bruno unter diesen Bedingungen keine Chance auf eine glückliche Zukunft haben.

