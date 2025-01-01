Verliebt in Berlin II
Folge 257: Episode 257
22 Min.Ab 12
Bruno muss entsetzt feststellen, dass Kim fest davon ausgeht, eine Familie an seiner Seite zu gründen. Bruno wehrt sich innerlich und stürzt immer mehr ins Dilemma, während Hannah sich darüber klar wird, dass sie und Bruno unter diesen Bedingungen keine Chance auf eine glückliche Zukunft haben.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika