Verliebt in Berlin II
Folge 26: Episode 26
22 Min.Folge vom 25.08.2020Ab 12
Max und Yvonne richten ihre ganze Hoffnung auf die potenzielle Nachmieterin Nora. Umso geschockter ist Max, als Yvonne auf Noras berechtigte Änderungswünsche überreagiert und sich weigert, Nora die Wohnung zu vermieten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika