Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II - Staffel 1, Folge 270
Folge 270: Episode 270

22 Min.Ab 12

Während Hannah Jan versichert, so schnell wie möglich mit ihm nach L.A. zu gehen, erkennt Bruno, wie sehr das Vertrauen zwischen ihm und Hannah zerstört ist. Als er ihr die Hand reichen will, stößt sie ihn entschlossen zurück. Sie fühlt sich zum ersten Mal richtig frei von Altlasten und freut sich auf ihre Zukunft mit Jan ...

SAT.1 emotions
