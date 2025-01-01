Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 276

SAT.1 emotions
Staffel 1
Folge 276
Episode 276

Episode 276Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 276: Episode 276

22 Min.
Ab 12

Bruno steht am Flughafen und glaubt verzweifelt, dass Hannah mit Jan nach L.A. geflogen ist - alles scheint verloren. Was er nicht weiß: Auch Hannah hat in letzter Sekunde ihre Pläne geändert. Nur knapp verpassen sich die beiden am Flughafen. Bernd und Helga sind überrascht und glücklich, als zuerst Hannah und dann Bruno bei ihnen auftauchen ...

