Verliebt in Berlin II

Episode 277

Staffel 1Folge 277
Episode 277

Verliebt in Berlin II

Folge 277: Episode 277

22 Min.Ab 12

Während Bruno klar wird, dass Hannah unfreiwillig verschwunden ist, erwachen Hannah und Kim in ihrem Verlies. Sie befinden sich offenbar im Kerima-Gebäude, in einem alten Schaufensterpuppen-Lager. Kim weigert sich, den Ernst der Lage zu begreifen, sodass Hannah bei der Suche nach einem Ausweg auf sich allein gestellt ist.

