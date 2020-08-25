Verliebt in Berlin II
Folge 28: Episode 28
21 Min.Folge vom 25.08.2020Ab 12
Kim genießt es, neben einem mächtigen Mann wie Paolo brillieren zu können. Als Friedrich sie eindringlich vor Paolo, der ihm als windiger Geschäftsmann bekannt ist, warnt, schlägt Kim all seine guten Ratschläge in den Wind.
