Verliebt in Berlin II
Folge 280: Episode 280
22 Min.Ab 12
Hannah ist fassungslos, als sie sieht, dass sie nicht Paolo, sondern Bruno angeschossen hat. Der nimmt all seine Kräfte zusammen und steht wieder auf, um Hannah aus Paolos Fängen zu befreien, aber er sinkt wie tot zu Boden ... Jürgen und Theresa sind baff, als ihr exotischer Retter sich als Häuptling eines Volkes entpuppt, der glaubt, in Jürgen seinen Nachfolger gefunden zu haben.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
