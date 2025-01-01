Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 281

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 281
Episode 281

Verliebt in Berlin II

Folge 281: Episode 281

23 Min.Ab 12

Hannah geht glücklich auf Brunos Heiratsantrag ein. So schnell wie möglich soll die Hochzeit stattfinden, aber Bruno braucht noch einige Tage, um sich zu erholen. Dann endlich kommt der große Tag: Die beiden Liebenden beginnen mit einem feierlichen Ja-Wort, begleitet von ihren Familien und Freunden und einem rauschenden Fest ihr gemeinsames Leben ...

