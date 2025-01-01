Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 30

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 30
Episode 30

Verliebt in Berlin II

Folge 30: Episode 30

22 Min.Ab 12

Nora entzieht sich der hitzigen Situation und hofft, dass Bruno keine falschen Schlüsse aus ihrer Gefühlsaufwallung zieht. Während sie das Thema für sich abzuschließen versucht, hat Bruno ihre überstürzte Reaktion immer noch nicht verstanden. Nora ist überrascht, als er am nächsten Tag in ihrer neuen Wohnung aufkreuzt, um ihr zu helfen.

