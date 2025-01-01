Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 32

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 32
Folge 32: Episode 32

22 Min.Ab 12

Bruno ist schwer getroffen von Noras Reaktion. Zu allem Überfluss passiert ihm bei seinem überhasteten Abgang auch noch ein Malheur. Nora und Sven sind fassungslos über seinen Auftritt. Doch der will es noch am selben Abend wieder gutmachen und kehrt in Noras Wohnung zurück, um die Wand neu zu streichen.

SAT.1 emotions
