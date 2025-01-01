Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 33

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 33
Episode 33

Verliebt in Berlin II

Folge 33: Episode 33

21 Min.Ab 12

Bruno freut sich darauf, mit Nora zusammenzuarbeiten. Nora ihrerseits möchte mehr Zeit mit Sven verbringen, weshalb er sie zur Arbeit begleitet. Beim Fitting, das wegen Geheimhaltung in Noras Wohnung verlegt wurde, werden die beiden von Svens gut gemeinter Hilfsbereitschaft zunehmend aufgehalten.

SAT.1 emotions
