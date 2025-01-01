Verliebt in Berlin II
Folge 33: Episode 33
21 Min.Ab 12
Bruno freut sich darauf, mit Nora zusammenzuarbeiten. Nora ihrerseits möchte mehr Zeit mit Sven verbringen, weshalb er sie zur Arbeit begleitet. Beim Fitting, das wegen Geheimhaltung in Noras Wohnung verlegt wurde, werden die beiden von Svens gut gemeinter Hilfsbereitschaft zunehmend aufgehalten.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
