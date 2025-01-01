Verliebt in Berlin II
Folge 34: Episode 34
22 Min.Ab 12
Bruno gibt vor, überhaupt nichts mit Noras Welt zu tun haben zu wollen, fühlt sich aber herausgefordert, als ihm klar wird, dass längst nicht alle an der Preisverleihung teilnehmen dürfen. Mit seiner Verführungskunst gelingt es ihm, Doreen und andere Mitarbeiter auf die Akkreditierungsliste zu bringen - vor Ort bleiben ihnen die Türen verschlossen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika