Episode 36

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 36
Folge 36: Episode 36

22 Min.Ab 12

Bruno ist von Noras Ansage wie vor den Kopf gestoßen. Sein Vorsatz, ihr aus dem Weg zu gehen, wird jedoch von Friedrich zunichte gemacht, der die Streithähne zu enger Zusammenarbeit verdonnert. Wenn es noch eine letzte Chance gibt, Kerima Moda zu retten, dann mit der Refresh-Kollektion.

SAT.1 emotions
