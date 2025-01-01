Verliebt in Berlin II
Folge 36: Episode 36
22 Min.Ab 12
Bruno ist von Noras Ansage wie vor den Kopf gestoßen. Sein Vorsatz, ihr aus dem Weg zu gehen, wird jedoch von Friedrich zunichte gemacht, der die Streithähne zu enger Zusammenarbeit verdonnert. Wenn es noch eine letzte Chance gibt, Kerima Moda zu retten, dann mit der Refresh-Kollektion.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika