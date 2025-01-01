Verliebt in Berlin II
Folge 40: Episode 40
21 Min.Ab 12
Bruno und Nora sind entsetzt, dass Angelina mit den erlauschten Informationen sofort Sophie alarmieren will. Als sein charmanter Überredungsversuch scheitert, bietet Bruno der zur Gefahr gewordenen PR-Chefin geistesgegenwärtig einen Deal an, auf den sie eingeht. Nora und Bruno glauben, sich nun endlich ungestört den letzten Präsentationsvorbereitungen widmen zu können.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika