Verliebt in Berlin II
Folge 41: Episode 41
21 Min.Ab 12
Während Bruno und Nora ihren Erfolg feiern, schnaubt Sophie vor Wut über die feindliche Geheimaktion. Sie ist entschlossen, die Produktion der neuen Modelinie zu unterbinden. Doch als sie mit der begeisterten Presse konfrontiert wird, bleibt ihr zunächst nichts weiter übrig, als das Gesicht zu wahren und öffentlich die Unterstützung der Kollektion anzukündigen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika