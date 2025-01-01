Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 47

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 47
Episode 47

Verliebt in Berlin II

Folge 47: Episode 47

21 Min.Ab 12

Bruno und Nora können in letzter Sekunde in den Schrank fliehen. Während Paolo und Kim sich ungestört glauben und einen erotischen Abend genießen, sitzen Bruno und Nora zusammengepfercht aufeinander, gezwungen dazu, dem Liebesspiel beizuwohnen. Nora kann nicht glauben, in welch absurde Situation sie durch Brunos Abhörpläne gebracht wurde ...

