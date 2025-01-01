Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 51

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 51
Folge 51: Episode 51

21 Min.Ab 12

Bruno will nicht zugeben, dass ihn Noras Rückzug zu ihrem Ehemann traurig stimmt. Er würde ihn am liebsten ignorieren, doch zu allem Unglück wird Sven auf Carlottas heimliches Betreiben in der Firma angestellt und auch noch als Vorgesetzter vor Brunos Nase platziert ... Bernd hat in der Zwischenzeit von Friedrich erfahren, dass mit der drohenden Fusion Lisas Lebenswerk in Gefahr ist.

