Verliebt in Berlin II
Folge 51: Episode 51
21 Min.Ab 12
Bruno will nicht zugeben, dass ihn Noras Rückzug zu ihrem Ehemann traurig stimmt. Er würde ihn am liebsten ignorieren, doch zu allem Unglück wird Sven auf Carlottas heimliches Betreiben in der Firma angestellt und auch noch als Vorgesetzter vor Brunos Nase platziert ... Bernd hat in der Zwischenzeit von Friedrich erfahren, dass mit der drohenden Fusion Lisas Lebenswerk in Gefahr ist.
