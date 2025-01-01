Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 53

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 53
Episode 53

Episode 53Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 53: Episode 53

21 Min.Ab 12

Bruno überzeugt Nora, ihn bei einem Plan zu unterstützen, den sie eigentlich absurd findet: Mit Hilfe einer versteckten Kamera wollen sie Tante Carlotta mit den wahren Absichten von Paolo konfrontieren. Nora wagt sich zu Paolo in die Höhle des Löwen, während Carlotta im Wolfhardts mit einem Notar die letzten Absprachen für das Überschreiben der Anteile an Paolo trifft.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen