Verliebt in Berlin II
Folge 54: Episode 54
21 Min.Ab 12
Nachdem sich Tante Carlotta Bedenkzeit bis zum Amendola-Ball erbeten hat, feiern Nora und Bruno euphorisch ihren gelungenen Coup. Sven erfährt unterdessen von Paolo, dass Bruno die Nacht mit Nora verbracht hat und warnt ihn, die Finger von seiner Frau zu lassen. Diese Ansage führt Bruno zu der falschen Annahme, dass Nora womöglich in ihn verliebt sei.
Verliebt in Berlin II
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
