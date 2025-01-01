Verliebt in Berlin II
Folge 55: Episode 55
21 Min.Ab 12
Nora stellt Bruno zur Rede, wie er auf seine irrwitzige Vermutung kommt. Er kann ausschließlich vage körperliche Zeichen für seinen Verdacht anführen. Nora ist fassungslos und reagiert mit einer Ansage: Er solle sich seine schlüpfrige Kleinbürgerphantasie verkneifen. Bruno fühlt sich zu Unrecht in die Macho-Ecke gedrückt und will ihr beweisen, dass er der perfekte Gentleman ist.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika