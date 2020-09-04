Verliebt in Berlin II
Folge 57: Episode 57
Folge vom 04.09.2020
Während Nora durch Paolos Kampfansage eingeschüchtert ist, versucht Bruno Friedrich zu mobilisieren und zur Unterstützung ins Boot zu holen. Paolo entschließt sich unterdessen, Tante Carlotta über die Details der Fusion aufzuklären und so ihre Entscheidung bezüglich der Anteilsvergabe zu beeinflussen. Sie ist von Paolos Businessplänen überzeugt, geht aber auch einen Schritt auf Nora zu ...

Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
