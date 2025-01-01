Verliebt in Berlin II
Folge 59: Episode 59
21 Min.Ab 12
Auf den einen Schock folgt die Nachricht, dass Paolo und Sophie die Fusion der Firmen Kerima und Amendola öffentlich verkünden. Bruno kann nicht verhindern, dass Nora sich überfordert und ausgebrannt zurückzieht. Sven sucht seine Frau überall und macht sich schließlich auf den Weg zu Kerima. Auch Bruno findet keine Ruhe, ihn treibt es in die Firma, wo er Nora im Atelier findet.
Verliebt in Berlin II
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika