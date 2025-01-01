Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 62
Folge 62: Episode 62

21 Min.Ab 12

Brunos und Noras Versuch, die Fusion durch einen "Super-Schuh" zu verhindern, gestaltet sich äußerst schwierig ... Nach dem anstrengenden Tag will Bruno mit Nora auf seinen bevorstehenden Geburtstag anstoßen. Bruno ist sich sicher: Sein neues Lebensjahr wird das beste überhaupt! Laura freut sich auf Kims Verlobungsfeier, ohne jedoch daran zu denken, Johannes dorthin mitzunehmen.

