Verliebt in Berlin II
Folge 62: Episode 62
21 Min.Ab 12
Brunos und Noras Versuch, die Fusion durch einen "Super-Schuh" zu verhindern, gestaltet sich äußerst schwierig ... Nach dem anstrengenden Tag will Bruno mit Nora auf seinen bevorstehenden Geburtstag anstoßen. Bruno ist sich sicher: Sein neues Lebensjahr wird das beste überhaupt! Laura freut sich auf Kims Verlobungsfeier, ohne jedoch daran zu denken, Johannes dorthin mitzunehmen.
