Verliebt in Berlin II
Folge 64: Episode 64
21 Min.Ab 12
Nora findet Bruno allein und traurig vor. Es gelingt ihr nicht, ihn aufzuheitern. Mit Hilfe von Helga und Bernd überlegt sie, welche Überraschung sie Bruno bereiten kann ... Friedrich hat sich nach der aufreibenden Verlobungsfeier übernommen und ist in seiner Trunkenheit wehrlos gegen Lottes Übergriffe, als sie ihn mütterlich ins Bett bringt und über Nacht bleibt. Eine folgenreiche Nacht.
