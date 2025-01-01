Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 66

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 66
Episode 66

Episode 66Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 66: Episode 66

21 Min.Ab 12

Bruno und Nora wissen, dass die Zeit drängt und schnellstens ein Prototyp-Schuh her muss - sie entwirft, während er die technische Herstellung vorbereitet. Als Vorlage für das Modell will er einen Abdruck von Noras Fuß. Als die sich aber ziert, versenkt er kurzerhand ihr Füßchen im Gipseimer, schließlich geht es hier um den Job.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen