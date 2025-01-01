Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 69

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 69
Episode 69

Folge 69: Episode 69

21 Min.Ab 12

Als Helga Sophies Schnüffelbesuch im Kiosk erwähnt, sind Bruno, Nora und Friedrich sicher, dass die Giftschlange die Prototypen gestohlen hat. Bruno und Nora suchen vergeblich in ihrem Büro, auch eine andere Fahndungsaktion bleibt erfolglos. Als die beiden eben ihren Schuhtraum begraben wollen, kommt jemand auf den gesuchten Tretern vorbeigestakst.

