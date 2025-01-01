Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 76

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 76
Episode 76

Verliebt in Berlin II

Folge 76: Episode 76

21 Min.Ab 12

Bruno ist weich gefallen und schläft bis zum nächsten Morgen auf einem dahinschippernden Binnenschiff. Inzwischen versucht Nora, seinen Kuss und ihr schlechtes Gewissen zu verdrängen, indem sie sich ganz ihrem Gatten widmet. Als sie am nächsten Morgen von Brunos Unfall erfährt, geht sie irrtümlich und betroffen von einer Verzweiflungstat aus Liebeskummer aus und hat ein schlechtes Gewissen ...

