Verliebt in Berlin II
Folge 78: Episode 78
21 Min.Ab 12
Nora ist von Brunos Bekenntnis überfordert und kann auch die Zweisamkeit mit Sven schlecht ertragen. Um ihre Gefühle zu verdrängen, flüchtet sie sich in ein Last-Minute-Shopping. Auch Bruno ist auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken für Helga und Bernd, nicht ahnend, dass er dabei Nora trifft. Sie gesteht ihm, dass sie den Kuss am liebsten wiederholen würde ...
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika