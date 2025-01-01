Verliebt in Berlin II
Folge 81: Episode 81
21 Min.Ab 12
Nora gesteht Doreen, dass es ihr schlecht geht, weil Bruno ihr ganzes Leben durcheinander bringt, weil er etwas in ihr wachruft, was sie nicht genau benennen kann. Auch Bruno hadert, dass sein Leben durch Nora kompliziert geworden ist. Er will sich beweisen, dass er in ein unbeschwertes Leben zurückfinden kann ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika