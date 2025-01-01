Verliebt in Berlin II
Folge 94: Episode 94
22 Min.Ab 12
Sophie hat nur sehr wenig Zeit, um ihren Plan umzusetzen, ohne Millionen zu verlieren. Um vom Kartellamt die Bewilligung für die Fusion zu bekommen, muss sie schnellstmöglich die Schuhfirma abstoßen. Doch das Unternehmen gestaltet sich schwieriger als geplant. Friedrich resigniert und ist sich sicher, dass mit dem Verkauf die Fusion über die Bühne gehen wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika