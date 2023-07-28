Verliebt in Berlin
Folge 20: Episode 20
22 Min.Folge vom 28.07.2023Ab 12
David macht sich an die attraktive Journalistin Monique ran, während Stofflieferant Blum zunächst die Welt verflucht, weil Seidel ihn mit Lisa allein gelassen hat. Dann aber findet er heraus, welche Kompetenzen die unscheinbare Lisa Plenske bei "Kerima" hat. David ist inzwischen längst nicht mehr auf dem Event, sondern vergnügt sich mit Monique ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
