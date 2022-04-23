Verliebt in Berlin
Folge 1: Episode 1
24 Min.Folge vom 23.04.2022Ab 12
Lisa Plenske weiß, dass im Leben etwas anderes auf sie wartet als Göberitz und ein Job im örtlichen Baustoffhandel - auch wenn man ihr das nicht unbedingt ansieht. Ihre letzten paar Dutzend Bewerbungsgespräche waren zwar nicht so erfolgreich, aber Lisa gibt die Hoffnung nicht auf. Leider scheitert auch ihr letztes Vorstellungsgespräch bei "Kerima Moda", dem internationalen Modekonzern.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen