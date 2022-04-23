Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 1

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 23.04.2022
Episode 1

Folge 1: Episode 1

24 Min.Folge vom 23.04.2022Ab 12

Lisa Plenske weiß, dass im Leben etwas anderes auf sie wartet als Göberitz und ein Job im örtlichen Baustoffhandel - auch wenn man ihr das nicht unbedingt ansieht. Ihre letzten paar Dutzend Bewerbungsgespräche waren zwar nicht so erfolgreich, aber Lisa gibt die Hoffnung nicht auf. Leider scheitert auch ihr letztes Vorstellungsgespräch bei "Kerima Moda", dem internationalen Modekonzern.

