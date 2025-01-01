Verliebt in Berlin
Folge 12: Episode 12
23 Min.Ab 12
Lisa kann David in letzter Sekunde den verräterischen Brief entreißen, muss sich aber wieder einmal vor ihm lächerlich machen - ihr fällt nichts Besseres ein, als den Brief vor seinen Augen zu verspeisen. Zum Glück kann sie auf einer anderen Ebene punkten, denn durch einen Zufall kommt sie an hochbrisante und geheime Unterlagen über Richards Absichten für die bevorstehende Vorstandssitzung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen