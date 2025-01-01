Verliebt in Berlin
Folge 10: Episode 10
22 Min.Ab 12
David nützen Lisas Beobachtungen über Richards Intrige wenig: Seine wütende Verlobte Mariella ist ausgezogen, und ohne sie und ihre Stimme kann er seine Hoffnungen auf den Vorstand der Firma begraben. Lisa beschließt, David zu helfen - das geht aber nur, wenn sie Mariella überzeugt, dass David unschuldig ist. Und Lisas entwaffnende Art überzeugt Mariella tatsächlich ...
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen