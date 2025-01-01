Verliebt in Berlin
Folge 15: Episode 15
22 Min.Ab 12
Lisa ist geschockt: Hat sie wirklich gerade dem großen David Seidel die Türe vor der Nase zugeknallt? Auch David ist überrascht und muss sich von seinem Freund Max den Kopf waschen lassen: Ohne Lisa rauscht er ins Nirwana! Als Max auf Davids Geheiß etwas später bei Lisa anruft und sie in seinem Namen um Entschuldigung bittet und ihr sogar eine Prämie verspricht, ist Lisas Zorn längst verraucht.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen