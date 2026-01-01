Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ihre Majestät, meine Tante (1)

Folge 1: Ihre Majestät, meine Tante (1)

25 Min.

Wieder einmal sitzt Samantha zwischen zwei Stühlen, genauer gesagt: zwischen zwei Welten. Soll sie der Einladung zu einem Hexenkongress folgen, oder soll sie aus Liebe zu ihrem sterblichen Mann Darrin zu Hause bleiben und den Kontakt mit anderen Hexen meiden? Sie entscheidet sich für ihre Familie, doch das hat Konsequenzen: Die erboste Hexenkönigin Hepzibah erscheint höchst persönlich bei den Stephens, um sich Darrin etwas genauer anzusehen ...

