Verliebt in eine Hexe

Onkel Arthurs gesammelte Streiche

Onkel Arthurs gesammelte Streiche

Folge 18: Onkel Arthurs gesammelte Streiche

25 Min.

Samanthas immer zu Streichen aufgelegter Onkel Arthur fühlt sich wie im siebten Himmel: Er hat sich Hals über Kopf in die bildschöne Hexe Aretha verliebt. Leider scheint sie nicht ganz die Richtige für Arthur zu sein, denn sie hat überhaupt nichts für Unfug und Scherze übrig. Und da Arthur vor Liebe blind ist, ist er sogar bereit, eine Zeit lang auf seine albernen Gags zu verzichten. Die Lösung: Sein gesamtes "Spaßpotenzial" überträgt er kurzerhand auf das Haus von Sam ...

