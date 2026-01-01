Onkel Arthurs gesammelte StreicheJetzt kostenlos streamen
Verliebt in eine Hexe
Folge 18: Onkel Arthurs gesammelte Streiche
25 Min.
Samanthas immer zu Streichen aufgelegter Onkel Arthur fühlt sich wie im siebten Himmel: Er hat sich Hals über Kopf in die bildschöne Hexe Aretha verliebt. Leider scheint sie nicht ganz die Richtige für Arthur zu sein, denn sie hat überhaupt nichts für Unfug und Scherze übrig. Und da Arthur vor Liebe blind ist, ist er sogar bereit, eine Zeit lang auf seine albernen Gags zu verzichten. Die Lösung: Sein gesamtes "Spaßpotenzial" überträgt er kurzerhand auf das Haus von Sam ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland