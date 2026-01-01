Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alte Liebe

Folge 7: Alte Liebe

25 Min.

Während eines Hexenkongresses in Salem trifft Samantha ihren alten Freund Waldo wieder, einen Hexer, der seit seiner Jugend verrückt nach Sam ist. Sam jedoch empfindet nur Freundschaft und erinnert ihn daran, dass sie glücklich verheiratet ist. In seiner Verzweiflung zaubert Waldo sich ein künstliches Abbild Samanthas herbei. Als am anderen Tag Larry mit Darrin durch die Stadt geht, erblickt er plötzlich die vermeintliche Samantha in äußerst vertrautem Gespräch mit Waldo ...

