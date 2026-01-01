Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Auf den Hund gekommen

Auf den Hund gekommen

Folge 9: Auf den Hund gekommen

25 Min.

Eines Tages taucht Ashley Flynn im Hause Stephens auf, ein attraktiver Hexer, der beschlossen hat, die von ihm angebetete Sam aus den Fängen einer langweiligen sterblichen Existenz zu befreien. Doch Sam wirft ihn hinaus, und Ashley will unbedingt wissen, was für ein Mann Darrin ist, wenn er eine so faszinierende Hexe halten kann. Um ihn ungestört zu beobachten, verwandelt er sich in einen Hund. Wie der Zufall es will, arbeitet Darrin gerade an einer Hundefutter-Kampagne.

