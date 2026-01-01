Verliebt in eine Hexe
Folge 9: Auf den Hund gekommen
25 Min.
Eines Tages taucht Ashley Flynn im Hause Stephens auf, ein attraktiver Hexer, der beschlossen hat, die von ihm angebetete Sam aus den Fängen einer langweiligen sterblichen Existenz zu befreien. Doch Sam wirft ihn hinaus, und Ashley will unbedingt wissen, was für ein Mann Darrin ist, wenn er eine so faszinierende Hexe halten kann. Um ihn ungestört zu beobachten, verwandelt er sich in einen Hund. Wie der Zufall es will, arbeitet Darrin gerade an einer Hundefutter-Kampagne.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland