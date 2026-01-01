Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Ein denkwürdiges Denkmal

FavesStaffel 7Folge 5
Ein denkwürdiges Denkmal

Ein denkwürdiges DenkmalJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 5: Ein denkwürdiges Denkmal

25 Min.

Darrin und Sam machen Urlaub in Salem, wo wieder einmal der Hexenkongress stattfindet. Als Darrin von Larry gebeten wird, einen Kunden in Boston zu treffen, das nur wenige Kilometer entfernt ist, lehnt Darrin ab, denn er hatte Sam für diesen Tag eine Sightseeing-Tour versprochen. Doch dann wird Sam plötzlich selbst zu einem wichtigen Meeting abberufen. An ihrer Stelle taucht Cousine Serena auf, die Darrin nun begleiten möchte. Darrin hat kein gutes Gefühl dabei.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen