Verliebt in eine Hexe
Folge 6: Hier kommt Paul Revere
25 Min.
Sir Leslie Bancroft ist ein potenzieller Kunde von Larrys Agentur, den Darrin während seines Urlaubs umgarnen soll. Um Bancroft günstig zu stimmen, hat Larry die Reproduktion einer Teekanne von Paul Revere gekauft, denn er weiß, dass Bancroft ein Fan der Revolutionszeit ist. Als Darrin sich jedoch weigert, seine Freizeit zu opfern, fordert Larry wütend die Kanne zurück. Durch ein Eingreifen Esmeraldas jedoch hat diese sich mittlerweile in Revere persönlich verwandelt ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland