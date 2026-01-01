Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Auch Gorillas sind Menschen

FavesStaffel 7Folge 22
Auch Gorillas sind Menschen

Auch Gorillas sind MenschenJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 22: Auch Gorillas sind Menschen

25 Min.

Darrin ist wieder einmal ziemlich genervt von Samanthas anstrengender Verwandtschaft: Gerade, als er sich in Ruhe zur Arbeit zurückziehen will, taucht Cousine Serena auf und stört. Darrin versucht, sich durchzusetzen, doch gegen Serenas Hexenkraft kommt er nicht an - sie verwandelt ihn einfach in einen Gorilla. Doch damit nicht genug: Ausgerechnet jetzt taucht auch noch die neugierige Mrs. Kravitz auf, die dafür sorgt, dass der Gorilla in einen Tierpark gebracht wird.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 3 Staffeln und Folgen