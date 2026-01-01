Verliebt in eine Hexe
Folge 27: Lachen ist gesund
25 Min.
Darrin ist extra früh aufgestanden, um die Morgenstunden für konzentrierte Arbeit zu nutzen. Da passt es nicht so gut, dass seine Schwiegermutter auf einmal mit einem Kamel durch die Wand geritten kommt. Statt lauthals zu lachen, reagiert Darrin äußerst gereizt auf diesen köstlichen Scherz. Endora ärgert sich wieder einmal über ihren gänzlich humorlosen Schwiegersohn und belegt ihn zur Strafe mit einem üblen Zauber: Er verwandelt sich in einen penetranten Witzeerzähler ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland