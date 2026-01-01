Schwiegermamas geheimnisvolle KräfteJetzt kostenlos streamen
Verliebt in eine Hexe
Folge 28: Schwiegermamas geheimnisvolle Kräfte
25 Min.
Als Darrins Mutter Phyllis bei einem Besuch Zeugin ungewöhnlicher Vorgänge wird, glaubt sie, selbst die Verursacherin dieser übernatürlichen Ereignisse zu sein. Sie ist nämlich ein großer Esoterik-Fan und besorgt sich daraufhin Bücher über Parapsychologie. Um ihre Schwiegermutter von dem unheilvollen Thema abzubringen, sieht Sam nur eine Möglichkeit: Schocktherapie! Sie verwandelt Frank in einen Esel und lässt Phyllis glauben, sie habe diese Verwandlung verursacht.
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland