Verliebt in eine Hexe

Schwiegermamas geheimnisvolle Kräfte

Schwiegermamas geheimnisvolle Kräfte

Verliebt in eine Hexe

Folge 28: Schwiegermamas geheimnisvolle Kräfte

25 Min.

Als Darrins Mutter Phyllis bei einem Besuch Zeugin ungewöhnlicher Vorgänge wird, glaubt sie, selbst die Verursacherin dieser übernatürlichen Ereignisse zu sein. Sie ist nämlich ein großer Esoterik-Fan und besorgt sich daraufhin Bücher über Parapsychologie. Um ihre Schwiegermutter von dem unheilvollen Thema abzubringen, sieht Sam nur eine Möglichkeit: Schocktherapie! Sie verwandelt Frank in einen Esel und lässt Phyllis glauben, sie habe diese Verwandlung verursacht.

Verliebt in eine Hexe
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

