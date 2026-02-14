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Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Ein neuer Vorbau

sixxStaffel 6Folge 1vom 14.02.2026
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Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 1: Ein neuer Vorbau

40 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12

Eine ehemalige Patientin von Dr. Dubrow fühlt sich mit den Implantaten nicht mehr wohl, die dieser ihr vor einigen Jahren eingesetzt hat. Jetzt sucht sie den Arzt erneut auf, um sich die Silikonkissen wieder entfernen zu lassen. Die Chirurgen behandeln außerdem einen jungen Mann, der sich schmalere Lippen wünscht und werden von einer Frau aufgesucht, deren Brüste nicht die gleiche Größe haben.

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